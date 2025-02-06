Производство дронов в Украине — как цена отличается от Китая и США

Производство дронов. Фото: baykartech.com

Руководитель компании-производителя БпЛА "ОмниТек Дефенс" Константин Минаков заявил, что Украина делает невозможное и производит FPV-дроны, которые по цене такие же, как дроны на китайских комплектующих. Если сравнивать их с дронами США, то они в разы дешевле.

Об этом Константин Минаков во время презентации Технологических Сил Украины публичного счетчика вооружения, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Минаков отметил, что из-за высоких цен на дроны в Китае или США возникает вопрос экспорта вооружения от украинских производителей.

"США производят полностью локализованный, то есть изготовленный в Штатах FPV-дрон, в котором нет ни одного компонента из КНР. Стоимость этого дрона примерно в четыре раза выше, чем стоимость нашего текущего сегодняшнего дрона", — пояснил глава компании-производителя БпЛА.

Эксперт также подчеркнул на необходимости локализации украинского производства — чтобы комплектующие для отечественного оружия тоже изготавливали в Украине. Это позволит непрерывно поставлять БпЛА на фронт.

Напомним, в Технологических Силах Украины сообщили, что мир заинтересован в экспорте украинских FPV-дронов. Потребность есть, и она на очень высоком уровне.

Также мы писали, что Украина могла бы изготовить более 1,7 млн единиц оружия в 2024 году. Этого не произошло, поскольку разработчики не получили заказов от государства.