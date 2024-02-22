Деньги для мобилизованных — какие выплаты предлагают новобранцам в городах Украины

Военные ВСУ. Фото: Владимир Зеленский, Telegram-канал

В некоторых городах Украины мобилизованным гражданам предлагают разные выплаты как стимул для вступления в ряды Вооруженных Сил Украины. Это абсолютно добровольное решение соответствующего местного совета и не регламентируется государством.

О том, сколько города Украины платят мобилизованным, рассказали на портале Finance.ua.

Львов

Местные советы украинских городов активно привлекают общественные средства для стимулирования вступления граждан в Вооруженные силы Украины. Лидером среди областных центров по размеру таких выплат является Львов, где они достигают 50 тысяч гривен. Эту сумму получат только добровольцы, подписавшие контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и морской пехотой.

Во Львове также действует "Комплексная программа социальной поддержки отдельных категорий граждан Львовского городского территориального общества", которая предусматривает единовременную помощь в размере 25 тысяч гривен для мобилизованных в ВСУ с 2019 года. Таким образом Львов можно признать флагманом в этом вопросе.

В Бориславе на Львовщине также действует подобная программа: с 1 января 2024 добровольцы, подписавшие контракт с ВСУ, будут получать 20 тысяч гривен, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Киев

В Киеве все мобилизованные получат по 30 тысяч гривен из городского бюджета. Для этого в бюджете города запланировано 50 миллионов гривен. Эти выплаты касаются всех, кто мобилизовался с 1 декабря 2023 года.

Город совместно с Территориальными центрами кадрового обеспечения и Социальными партнерами разработал механизм, по которому эти деньги мобилизованные получат без дополнительной бюрократии — сразу после причисления в воинские части сумма в 30 тысяч гривен поступает на счет военнослужащего.

Недавно в КГГА сообщили, что кроме мобилизованных эти выплаты также получат те, кто добровольно подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

Одесса

В Одессе мобилизованным не нужно отдельно обращаться в городской совет для получения помощи — здесь механизм выплаты автоматический. Однако сумма денежной помощи меньше, чем в Киеве, и составляет 20 тысяч гривен. Город рассчитывает, что мобилизованных в 2024 году будет одна тысяча, поэтому заложило в бюджет на эти расходы 20 миллионов гривен. Одесса, как и столица, решила платить всем — и мобилизованным, и контрактникам.

Чернигов

В Чернигове мобилизованным выделят 15 тысяч гривен. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако, отметив, что несмотря на ограниченные финансовые возможности после изъятия 960 миллионов НДФЛ, он считает поддержку армии обязанностью общества

Полтава

В Полтаве также решили доплачивать своим жителям, мобилизованным в Вооруженные Силы Украины. Полтавчане будут получать по 10 тысяч гривен, но для получения этой суммы они должны обратиться в органы социальной защиты населения с соответствующими заявлениями.

Кроме самого областного центра, по меньшей мере две общины в Полтавской области — Сергеевская (Гадяцкий район) и Сенчанская (Миргородский район) — также решили выплачивать своим мобилизованным землякам по 50 тысяч гривен единовременной помощи.

Харьков

Что касается Харьковской области, то, пока удалось выяснить, выплаты мобилизованным предусмотрены только в Богодуховской общине. Здесь их размер такой же, как во Львове и двух общинах соседней Полтавщины — 50 тысяч гривен. Касаются они всех мобилизованных, включая внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в Богодуховской общине.

На это в бюджете предусмотрено 10 миллионов гривен, для получения средств необходимо обратиться в органы местного самоуправления общества с личным заявлением. В Богодухове также заложили в бюджет 200 тысяч гривен для помощи семьям или родителям пропавших без вести солдат — они получат единовременную выплату в 10 тысяч гривен на семью.

Другие города

Во многих городах продолжаются дискуссии о возможности выплат мобилизованным жителям и о внесении изменений в местные бюджеты.

Также известно, что общины ряда районов и небольших городов осуществляют выплаты своим землякам в разных формах. Однако массовым это явление, к сожалению, не стало.

Что еще нужно знать

Напомним, что секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко рассказал, какие важные изменения могут быть внесены в законопроект о мобилизации. В частности, он объяснил, как должны измениться денежные выплаты военным ВСУ.

Мы также писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел собрание с народными депутатами от политической партии "Слуга народа" в среду, 21 февраля. Во время встречи глава государства предложил повысить зарплаты украинским военным, которые находятся на фронте более двух лет, до 200 тысяч гривен.