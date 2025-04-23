Військовий оскаржив у суді заборону на звільнення зі службу

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Львівській області військовослужбовця не схотіли звільняти зі служби. Матір цього бійця має першу групу інвалідності та потребує догляду. Аби оскаржити рішення військової частини, боєць звернувся до суду.

Про це йдеться у вироку, який Львівський окружний адміністративний суд ухвалив 8 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, наприкінці серпня минулого року фігурант подав рапорт на звільнення зі служби, пояснивши це необхідністю доглядати за матір'ю. Командир військової частини не задовольнив цей рапорт, бо дійшов висновку, що за матір'ю може доглядати рідна сестра військового.

Рішення суду

Під час судового засідання з'ясувалося, що сестра позивача перебуває за кордоном, тому постійно доглядати за матір'ю не може. Військовий повідомляв про це командиру, однак той цю інформацію не врахував.

Рішення військової частини визнали протиправним. Рапорт бійця мають розглянути повторно. Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку судове рішення можна оскаржити, подавши на апеляцію.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік після отримання повістки майже два роки не приходив до ТЦК та СП. За вчинене він має провести кілька років у в'язниці.

Також ми повідомляли, що в Києві військовослужбовець побив цивільного. За це його засудили до іспитового строку.