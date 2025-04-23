Военный обжаловал в суде запрет на увольнение со службы

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Во Львовской области военнослужащего не захотели увольнять со службы. Мать этого бойца имеет первую группу инвалидности и нуждается в уходе. Чтобы обжаловать решение воинской части, боец обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре, который Львовский окружной административный суд принял 8 апреля.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в конце августа прошлого года фигурант подал рапорт на увольнение со службы, объяснив это необходимостью ухаживать за матерью. Командир воинской части не удовлетворил этот рапорт, потому что пришел к выводу, что за матерью может ухаживать родная сестра военного.

Решение суда

Во время судебного заседания выяснилось, что сестра истца находится за границей, поэтому постоянно ухаживать за матерью не может. Военный сообщал об этом командиру, однако тот эту информацию не учел.

Решение воинской части признали противоправным. Рапорт бойца должны рассмотреть повторно. В течение 30 дней со дня провозглашения приговора судебное решение можно обжаловать, подав на апелляцию.

Напомним, во Львовской области мужчина после получения повестки почти два года не приходил в ТЦК и СП. За содеянное он должен провести несколько лет в тюрьме.

Также мы сообщали, что в Киеве военнослужащий избил гражданского. За это его приговорили к испытательному сроку.