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Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

2 січня 2025 14:33
Анастасія Постоєнко - Редактор
Військові отримають Пакунок пораненого — нова ініціатива Міноборони
Транспортування пораненого. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міністерство оборони України готує низку змін для підтримки військовослужбовців. Однією з ключових ініціатив стане впровадження "Пакунка пораненого", який почнуть видавати з 2025 року.

Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

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За словами посадовців, новий формат роботи Міністерства оборони охоплює стратегічно важливі напрями, зокрема: військову освіту та науку,
захист прав військовослужбовців, рекрутинг та підготовку кадрів, фізичне виховання, гуманітарну підтримку та соціальний супровід.

Особливу увагу приділяють системній підготовці кадрів. 

"Один із ключових принципів, на якому я завжди наголошував і який продовжую впроваджувати на державному рівні, — це якісна підготовка кадрів. Від професійної підготовки залежить не лише успіх окремих операцій, але й ефективність війська в цілому. Системний підхід до навчання, сучасні методики підготовки та індивідуальний підхід до кожного військовослужбовця — це те, що ми активно розвиваємо", — сказав Сергій Мельник. 

Крім того в Міноборони готують запровадження оновленої системи харчування, яка забезпечить військових якісними продуктами, а також введення додаткових фінансових стимулів для підвищення мотивації.

Також в Україні створять систему посилення соціального супроводу для ветеранів та новобранців, аби підтримка відчувалася не лише під час служби, а й після її завершення.

Бійцям ЗСУ видаватимуть у 2025 році новий "Пакунок пораненого"

Ця ініціатива спрямована на забезпечення поранених військових усім необхідним для швидкого відновлення. Деталі вмісту пакунка поки що не розголошують, але у Міністерстві наголошують, що він буде адаптований до різних потреб бійців.

Окрім цього, розробляється спеціальний одяг для поранених, який забезпечить комфорт і функціональність. Також працюють над створенням адаптивного одягу для жінок-військовослужбовиць.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони анонсували випуск робота "Равлик". Також у деяких ЗМІ з'явилась інформація, що у Міністерстві оборони України нібито хочуть відстрочити підготовку закону про демобілізацію. 

Міноборони ЗСУ забезпечення українські військові Пакунок пораненого

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