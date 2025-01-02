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Военным ВСУ будут выдавать "Пакет раненого" с 2025 года

2 января 2025 14:33
Анастасия Постоенко - Редактор
Военные получат Пакет раненого — новая инициатива Минобороны
Транспортировка раненого. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Министерство обороны Украины готовит ряд изменений по поддержке военнослужащих. Одной из ключевых инициатив станет внедрение "Пакета раненого", который начнут выдавать с 2025 года.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник.

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По словам чиновников, новый формат работы Министерства обороны охватывает стратегически важные направления, в частности: военное образование и науку,
защита прав военнослужащих, рекрутинг и подготовка кадров, физическое воспитание, гуманитарная поддержка и социальное сопровождение.

Особое внимание уделяется системной подготовке кадров.

"Один из ключевых принципов, который я всегда подчеркивал и который продолжаю внедрять на государственном уровне, — это качественная подготовка кадров. От профессиональной подготовки зависит не только успех отдельных операций, но и эффективность войска в целом. Системный подход к обучению, современные методики подготовки и индивидуальный подход к каждому военнослужащему — это то, что мы активно развиваем", — сказал Сергей Мельник.

Кроме того, в Минобороны готовят введение обновленной системы питания, которая обеспечит военным качественными продуктами, а также введение дополнительных финансовых стимулов для повышения мотивации.

Также в Украине будет создана система усиления социального сопровождения для ветеранов и новобранцев, чтобы поддержка ощущалась не только во время службы, но и после ее завершения.

Бойцам ВСУ будут выдавать в 2025 году новый "Пакет раненого"

Эта инициатива направлена на обеспечение раненых военных всем необходимым для быстрого восстановления. Детали содержимого пакета пока не разглашают, но в Министерстве подчеркивают, что оно будет адаптировано к разным потребностям бойцов.

Кроме этого, разрабатывается специальная одежда для раненых, которая обеспечит комфорт и функциональность. Также работают над созданием адаптивной одежды для женщин-военнослужащих.

Напомним, недавно в Минобороны анонсировали выпуск робота "Равлик". Также в некоторых СМИ появилась информация, что в Министерстве обороны Украины хотят отсрочить подготовку закона о демобилизации.

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