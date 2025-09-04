Відео
Військовим постачатимуть засоби РЕБ іще швидше — подробиці

Військовим постачатимуть засоби РЕБ іще швидше — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 14:52
Міноборони підписало перші контракти на пряме постачання РЕБ
Керування засобом техніки. Фото ілюстративне: УНІАН

У рамках державної програми "Армія Дронів Бонус" військові отримали можливість замовляти не лише FPV-дрони чи бомбери, а й сучасні засоби радіоелектронної боротьби. Постачання відбувається напряму від виробників через цифрову систему Міноборони DOT-Chain Defence, що дозволяє доставляти обладнання безпосередньо на фронт.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Читайте також:

Військовослужбовці зможуть замовляти та отримувати засоби РЕБ напряму

"Агенція оборонних закупівель" вже уклала перші контракти з українськими компаніями. Частину техніки передано підрозділам ЗСУ. Військові можуть самі визначати, що потрібно їхньому підрозділу, оформлювати замовлення через Brave1 Market з авторизацією в системі DELTA й отримувати засоби напряму.

Такий механізм значно скорочує час від заявки до фактичної поставки й водночас підвищує ефективність використання державних коштів.

З початку роботи програми на фронт уже поставлено техніки на понад 500 млн грн, а загальна сума замовлень сягає 2 млрд грн.

Нагадаємо, у липні 2025 року Міністерство оборони України дозволило експлуатувати дев'ять нових засобів РЕБ, які здебільшого були виготовлені на вітчизняних ВПК.

Також у Міноборони повідомили про плани закупівлі пакунків пораненого.

Міноборони безпілотники військова техніка дрони РЕБ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
