Минобороны подписало первые контракты на прямые поставки РЭБ

Управление средством техники. Фото иллюстративное: УНИАН

В рамках государственной программы "Армия Дронов Бонус" военные получили возможность заказывать не только FPV-дроны или бомберы, но и современные средства радиоэлектронной борьбы. Поставка происходит напрямую от производителей через цифровую систему Минобороны DOT-Chain Defence, что позволяет доставлять оборудование непосредственно на фронт.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Военнослужащие смогут заказывать и получать средства РЭБ напрямую

"Агентство оборонных закупок" уже заключило первые контракты с украинскими компаниями. Часть техники передана подразделениям ВСУ. Военные могут сами определять, что нужно их подразделению, оформлять заказ через Brave1 Market с авторизацией в системе DELTA и получать средства напрямую.

Такой механизм значительно сокращает время от заявки до фактической поставки и одновременно повышает эффективность использования государственных средств.

С начала работы программы на фронт уже поставлено техники на более 500 млн грн, а общая сумма заказов достигает 2 млрд грн.

Напомним, в июле 2025 года Министерство обороны Украины разрешило эксплуатировать девять новых средств РЭБ, которые в основном были изготовлены на отечественных ВПК.

Также в Минобороны сообщили о планах закупки пакетов раненого.