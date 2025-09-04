Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Военным будут поставлять средства РЭБ еще быстрее — подробности

Военным будут поставлять средства РЭБ еще быстрее — подробности

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 14:52
Минобороны подписало первые контракты на прямые поставки РЭБ
Управление средством техники. Фото иллюстративное: УНИАН

В рамках государственной программы "Армия Дронов Бонус" военные получили возможность заказывать не только FPV-дроны или бомберы, но и современные средства радиоэлектронной борьбы. Поставка происходит напрямую от производителей через цифровую систему Минобороны DOT-Chain Defence, что позволяет доставлять оборудование непосредственно на фронт.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Военнослужащие смогут заказывать и получать средства РЭБ напрямую

"Агентство оборонных закупок" уже заключило первые контракты с украинскими компаниями. Часть техники передана подразделениям ВСУ. Военные могут сами определять, что нужно их подразделению, оформлять заказ через Brave1 Market с авторизацией в системе DELTA и получать средства напрямую.

Такой механизм значительно сокращает время от заявки до фактической поставки и одновременно повышает эффективность использования государственных средств.

С начала работы программы на фронт уже поставлено техники на более 500 млн грн, а общая сумма заказов достигает 2 млрд грн.

Напомним, в июле 2025 года Министерство обороны Украины разрешило эксплуатировать девять новых средств РЭБ, которые в основном были изготовлены на отечественных ВПК.

Также в Минобороны сообщили о планах закупки пакетов раненого.

Минобороны беспилотники военная техника дроны РЭБ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации