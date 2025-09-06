Відео
Головна Штаб Військовий зливав дані росіянам — що вирішив суд

Військовий зливав дані росіянам — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 03:32
Боєць передавав росіянам розвідувальні дані — яке покарання обрав для нього суд
Військовий тримає в руках телефон. Фото ілюстративне: armyinform.com

У Черкасах винесли вирок військовослужбовцю, який співпрацював із РФ. Фігурант передавав ворогу розвідувальні дані.

Про це в п'ятницю, 5 вересня, повідомили у Спецпрокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.

Читайте також:

Деталі справи 

У період від лютого до травня поточного року обвинувачений збирав і передавав у Telegram представникам ЗС РФ дані про позиції, місця дислокації, чисельність і маршрути пересування українських військовослужбовців, зокрема ЗСУ та ДПСУ. Також він залишав на гугл-картах позначки з інформацію про розташування військових частин і особовий склад.

Рішення суду 

Соснівський районний суд міста Черкаси визнав фігуранта винним у державній зраді. За вчинене чоловік проведе 15 років у в'язниці. Крім того, у нього конфіскують майно. 

Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію. Наразі засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Одещині військовий після лікування не повернувся на службу й пограбував двох жінок. За вчинене він проведе 7,5 року у в'язниці й має сплатити штраф.

Також ми повідомляли про вирок митнику. Посадовця, який дозволив завезти в Україну незадекларовані гаджети загальною вартістю понад 66 мільйонів гривень, засудили до позбавлення волі та оштрафували.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
