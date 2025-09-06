Боєць передавав росіянам розвідувальні дані — яке покарання обрав для нього суд

Військовий тримає в руках телефон. Фото ілюстративне: armyinform.com

У Черкасах винесли вирок військовослужбовцю, який співпрацював із РФ. Фігурант передавав ворогу розвідувальні дані.

Про це в п'ятницю, 5 вересня, повідомили у Спецпрокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.

Деталі справи

У період від лютого до травня поточного року обвинувачений збирав і передавав у Telegram представникам ЗС РФ дані про позиції, місця дислокації, чисельність і маршрути пересування українських військовослужбовців, зокрема ЗСУ та ДПСУ. Також він залишав на гугл-картах позначки з інформацію про розташування військових частин і особовий склад.

Рішення суду

Соснівський районний суд міста Черкаси визнав фігуранта винним у державній зраді. За вчинене чоловік проведе 15 років у в'язниці. Крім того, у нього конфіскують майно.

Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію. Наразі засуджений перебуває під вартою.

