Боец передавал россиянам разведывательные данные — какое наказание избрал для него суд

В Черкассах вынесли приговор военнослужащему, который сотрудничал с РФ. Фигурант передавал врагу разведывательные данные.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в Спецпрокуратуре в сфере обороны Центрального региона.

Детали дела

В период с февраля по май текущего года обвиняемый собирал и передавал в Telegram представителям ВС РФ данные о позициях, местах дислокации, численности и маршрутах передвижения украинских военнослужащих, в частности ВСУ и ГПСУ. Также он оставлял на гугл-картах отметки с информацией о расположении воинских частей и личном составе.

Решение суда

Сосновский районный суд города Черкассы признал фигуранта виновным в государственной измене. За совершенное мужчина проведет 15 лет в тюрьме. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию. На данный момент осужденный находится под стражей.

