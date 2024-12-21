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Військовий зберігав службовий наказ удома — що вирішив суд

21 грудня 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Який вирок виніс суд військовослужбовцю, який зберігав службовий наказ удома
Зала суду. Фото ілюстративне: bs.lv.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Суд розглянув справу військовослужбовця, відносно якого командир склав адміністративний протокол. Боєць зберігав у себе вдома копію бойового наказу.

Про це йдеться у постанові від 12 березня поточного року, яку опублікували в Єдиному реєстрі судових справ.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у березні 2022 року фігурант отримав від командира копію наказу та зберігав цей документ у себе вдома. Начальник складу взводу матеріального забезпечення через це скерував до Фастівського міськрайонного суду Київської області протокол про адміністративне порушення, зазначивши, що такі дії бійця могли призвести до витоку службової інформації.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений не визнав свою провину. Він розповів, що 14 березня 2022 року виконував обов`язки командира роти військової частини. Перший заступник командира штабу військової частини вишикував особовий склад роти та повідомив військовим, що командир наказав 16 бійцям вишукуватися й заняти позиції на околиці селища Бишів Фастівського району, де за декілька кілометрів стояли російські війська. Саме тоді військовому вручили один примірник наказу.

"У подальшому після виконання зазначеного бойового завдання він залишив наказ разом з іншими документами в себе на службі. Про те, що треба повернути наказ та долучені до нього документи, його ніхто не попереджав, вказана інформація під підпис йому доведена не була", — йдеться в постанові.

Суд дійшов висновку, що адміністративна відповідальність передбачається лише за дії, які призвели до розголошення службових відомостей. Підсудний лише зберігав бойовий наказ, а створення передумов до розголошення бойового наказу не є порушенням порядку роботи із службовою інформацією. Через це суд виправдав бійця й постановив закрити провадження у справі.

Нагадаємо, житель Харківської області добровільно співпрацював із росіянами, коли ті захопили Вовчанськ. За колабораціонізм чоловік проведе 15 років за ґратами.

Також ми повідомляли, що у Луцьку чоловік у соцмережах публікував оголошення про продаж військової форми та амуніції, яких насправді не мав. За це порушника засудили до понад чотирьох років ув'язнення.

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