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Военный хранил служебный приказ дома — что решил суд

21 декабря 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Какой приговор вынес суд военнослужащему, хранившему служебный приказ дома
Зал суда. Фото иллюстративное: bs.lv.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Суд рассмотрел дело военнослужащего, в отношении которого командир составил административный протокол. Боец хранил у себя дома копию боевого приказа.

Об этом говорится в постановлении от 12 марта текущего года, опубликованном в Едином реестре судебных дел.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в марте 2022 года фигурант получил от командира копию приказа и хранил этот документ у себя дома. Из-за этого начальник состава взвода материального обеспечения направил в Фастовский горрайонный суд Киевской области протокол об административном нарушении, отметив, что такие действия бойца могли привести к утечке служебной информации.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. Он рассказал, что 14 марта 2022 года исполнял обязанности командира роты воинской части. Первый заместитель командира штаба воинской части выстроил личный состав роты и сообщил военным, что командир приказал 16 бойцам выстроиться и занимать позиции на окраине поселка Бышев Фастовского района, где в нескольких километрах стояли российские войска. Именно в это время военному вручили один экземпляр приказа.

"В дальнейшем после выполнения указанного боевого задания он оставил приказ вместе с другими документами у себя на службе. О том, что нужно вернуть приказ и приложенные к нему документы, его никто не предупреждал, указанная информация под подпись до его ведома доведена не была", — говорится. в постановлении.

Суд пришел к выводу, что административная ответственность предусматривается только за действия, приведшие к разглашению служебных сведений. Подсудимый лишь сохранял боевой приказ, а создание предпосылок для разглашения боевого приказа не является нарушением порядка работы со служебной информацией. Из-за этого суд оправдал бойца и постановил закрыть производство по делу.

Напомним, житель Харьковской области добровольно сотрудничал с россиянами, когда те захватили Волчанск. За коллаборационизм мужчина проведет 15 лет за решеткой.

Также мы сообщали, что в Луцке мужчина в соцсетях публиковал объявления о продаже военной формы и амуниции, которых на самом деле не имел. За это нарушителя приговорили к более чем четырем годам заключения.

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