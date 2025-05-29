На Кировоградщине судили воина, который застрелил побратима

Оружие в руках военного. Иллюстративное фото: АрмияInform

В Кировоградской области судили военного, который выстрелил в собрата. В результате этого мужчина погиб на месте.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, 20 октября 2022 года погибший принес на территорию воинской части две бутылки водки, которые распивал еще с пятью бойцами.

После этого между ним и мужчиной произошла ссора, один из военных взял автомат АК-74 потерпевшего и дважды выстрелил ему в голову.

Сначала тот заявлял, что погибший совершил самоубийство. А позже сказал, что выстрел произошел случайно, когда он пытался отобрать оружие у товарища, чтобы тот не натворил беды.

Во время суда обвиняемый рассказал, что в течение 22:00-23:00 военные вышли из помещения, а он остался и общался с женой по телефону. Когда вернулся потерпевший, то взял автомат и направив в сторону мужчины начал заряжать и разряжать оружие. По его словам, он просил собрата положить оружие, но тот не слушал. Военный признал, что во время схватки случайно нажал на курок, думая, что оружие было на предохранителе.

Он объяснил, что сказал о самоубийстве, потому что испугался ответственности. Мужчина рассказал, что погибший был его другом, поэтому он не собирался его убивать.

Ряд экспертиз опровергли версию о самоубийстве или случайности, поскольку на теле погибшего не обнаружили признаков, свидетельствующих о борьбе или самоповреждении.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и нарушении уставных взаимоотношений между военнослужащими. Мужчине назначили девять лет лишения свободы.

Также его обязали выплатить матери погибшего 550 тысяч гривен морального ущерба, 26 тысяч гривен за погребение и 20 тысяч гривен за правовую помощь.

Напомним, на Буковине судили дезертира, который помогал уклонистам незаконно пересекать границу.

А в Киеве мужчина занял 70 тысяч долларов и не хотел отдавать. Суд постановил взыскать с него средства.