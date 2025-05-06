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Військовий заявив, що демобілізації до кінця війни не має бути

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Дата публікації: 6 травня 2025 01:30
Військовослужбовець заявив, що демобілізація до завершення війни неможлива
Заступник начальника 4-го центру рекрутинга ТРО ЗСУ Ігор Швайка. Фото: Ігор Швайка/Facebook

Демобілізація в Україні має бути під забороною стільки, скільки триватиме воєнний стан. Ті ж, кого звільнили з лав ЗСУ, мають залучати до війська нових людей.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 5 травня, заявив заступник начальника 4-го центру рекрутинга ТРО ЗСУ Ігор Швайка.

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"Слово "демобілізація" на сьогоднішній день до закінчення війни має бути заборонено... Встановлення строків служби, підстави для звільнення — це інша історія..." — наголосив Швайка.

Також він додав, що в силах ТРО є програма, згідно з якою кожен військовослужбовець і ветеран — рекрутери.

"От якщо хочеш ти, щоб тобі було трохи легше, щоб у тебе у відділенні було сім людей, а не дві людини, приведи людей, яких ти знаєш... Людина, яка звільнилася з лав ЗСУ (з різних причин: за станом здоров'я, за доглядом за дитиною або батьками) має вийти в цивільне середовище й чітко сказати: "На моїй вулиці живе людина, яка ховається на горищі. Я ж про це знаю", — пояснив представник центру рекрутингу ТРО ЗСУ.

Нагадаємо, українці активно долучаються до лав ЗСУ через рекрутинг. Відомо вже десять тисяч людей, який скористалися послугами рекрутингових центрів.

Також ми повідомляли, які вакансії є в Десантно-штурмових військах. Зокрема, потрібні оператори безпілотників і снайпери.

армія війна в Україні демобілізація військовослужбовці фронт
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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