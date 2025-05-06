Военнослужащий заявил, что демобилизация до завершения войны невозможна

Заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТРО ВСУ Игорь Швайка. Фото: Игорь Швайка/Facebook

Демобилизация в Украине должна быть под запретом столько, сколько продлится военное положение. Те же, кого уволили из рядов ВСУ, должны привлекать в армию новых людей.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 5 мая, заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТРО ВСУ Игорь Швайка.

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"Слово "демобилизация" на сегодняшний день до окончания войны должно быть запрещено... Установление сроков службы, основания для увольнения — это другая история..." — подчеркнул Швайка.

Также он добавил, что в силах ТРО есть программа, согласно которой каждый военнослужащий и ветеран — рекрутеры.

"Вот если хочешь ты, чтобы тебе было немного легче, чтобы у тебя в отделении было семь человек, а не два человека, приведи людей, которых ты знаешь... Человек, который уволился из рядов ВСУ (по разным причинам: по состоянию здоровья, по уходу за ребенком или родителями) должен выйти в гражданскую среду и четко сказать: "На моей улице живет человек, который прячется на чердаке. Я же об этом знаю"", — объяснил представитель центра рекрутинга ТРО ВСУ.

Напомним, украинцы активно приобщаются в ряды ВСУ через рекрутинг. Известно уже десять тысяч человек, который воспользовались услугами рекрутинговых центров.

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