Яке покарання суд обрав для військового, який залишив службу на один день

Будівля Яворівського районного суду Львівської області. Фото: yr.lv.court.gov.ua

У Львівській області військовослужбовець скоїв СЗЧ. На службі він був відсутній лише один день, однак уникнути адміністративного покарання бійцю не вдалося.

Про це йдеться у постанові, яку Яворівський районний суд Львівської області ухвалив 22 жовтня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, наприкінці серпня поточного року фігурант, який тоді проходив курси підвищення кваліфікації та перепідготовки, без поважних причин і дозволу командира на один день відлучився з військової частини. Навіщо боєць залишав службу, у постанові не зазначено.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. За недбале ставлення до служби його зобов'язали сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

Упродовж десятьох днів від дня проголошення постанови рішення суду можна було оскаржити, подавши апеляцію. Наразі ж вирок уже набув законної сили.

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