Какое наказание суд избрал для военного, оставившего службу на один день

Военный сбежал со службы на один день — что решил суд
Во Львовской области военнослужащий совершил СОЧ. На службе он отсутствовал всего один день, однако избежать административного наказания бойцу не удалось.
Об этом говорится в постановлении, которое Яворивский районный суд Львовской области принял 22 октября.
Детали дела
Согласно судебным материалам, в конце августа текущего года фигурант, который тогда проходил курсы повышения квалификации и переподготовки, без уважительных причин и разрешения командира на один день отлучился из воинской части. Зачем боец покидал службу, в постановлении не указано.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. За небрежное отношение к службе его обязали уплатить 17 тысяч гривен штрафа.
В течение десяти дней со дня провозглашения постановления решение суда можно было обжаловать, подав апелляцию. Теперь же приговор уже вступил в законную силу.
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