Какое наказание суд избрал для военного, оставившего службу на один день

Здание Яворивского районного суда Львовской области. Фото: yr.lv.court.gov.ua

Во Львовской области военнослужащий совершил СОЧ. На службе он отсутствовал всего один день, однако избежать административного наказания бойцу не удалось.

Об этом говорится в постановлении, которое Яворивский районный суд Львовской области принял 22 октября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в конце августа текущего года фигурант, который тогда проходил курсы повышения квалификации и переподготовки, без уважительных причин и разрешения командира на один день отлучился из воинской части. Зачем боец покидал службу, в постановлении не указано.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. За небрежное отношение к службе его обязали уплатить 17 тысяч гривен штрафа.

В течение десяти дней со дня провозглашения постановления решение суда можно было обжаловать, подав апелляцию. Теперь же приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор россиянину-поджигателю. Уроженец Алтайского края пытался уничтожить автомобиль одессита, с которым у него был конфликт. За это гражданина РФ приговорили к испытательному сроку.

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