Суд лишил свободы военного, который три месяца не был на службе

Судебное заседание. Фото иллюстративный: kl.informator.ua

Во Львовской области военнослужащий три месяца не был на службе. За это Яворивский районный суд Львовской области назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что житель поселка Ивано-Франково Яворивского района служил в одной из воинских частей во Львовской области. 13 апреля он без разрешения покинул место службы и не появлялся до 13 июля. С 14 июля он находится под арестом из-за самовольного ухода из части.

Мужчина полностью признал свою вину и подтвердил факты, изложенные в деле. Он объяснил, что в течение трех месяцев находился дома и занимался своими делами. Кроме того, военный просил суд не применять к нему суровое наказание, поскольку намерен продолжить службу в Вооруженных Силах Украины.

Решение суда

Ввиду обстоятельств дела, судья Яворивского районного суда вынес решение о признании мужчины виновным по ч. 5 ст. 407 УК и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор еще можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, что во Львовской области 23-летний мужчина в суде отменил свой призыв на военную службу. Суд обязал воинскую часть исключить военнообязанного из списков личного состава.

Также мы писали, что в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, который требовал деньги с солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Суд не стал сажать майора в тюрьму, однако он должен заплатить огромный штраф.