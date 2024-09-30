Суд лишил свободы военного, который три месяца не был на службе

Военный три месяца не был на службе — как его наказал суд
Во Львовской области военнослужащий три месяца не был на службе. За это Яворивский районный суд Львовской области назначил ему наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах дела указано, что житель поселка Ивано-Франково Яворивского района служил в одной из воинских частей во Львовской области. 13 апреля он без разрешения покинул место службы и не появлялся до 13 июля. С 14 июля он находится под арестом из-за самовольного ухода из части.
Мужчина полностью признал свою вину и подтвердил факты, изложенные в деле. Он объяснил, что в течение трех месяцев находился дома и занимался своими делами. Кроме того, военный просил суд не применять к нему суровое наказание, поскольку намерен продолжить службу в Вооруженных Силах Украины.
Решение суда
Ввиду обстоятельств дела, судья Яворивского районного суда вынес решение о признании мужчины виновным по ч. 5 ст. 407 УК и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор еще можно обжаловать в апелляционном порядке.
Напомним, что во Львовской области 23-летний мужчина в суде отменил свой призыв на военную службу. Суд обязал воинскую часть исключить военнообязанного из списков личного состава.
Также мы писали, что в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, который требовал деньги с солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Суд не стал сажать майора в тюрьму, однако он должен заплатить огромный штраф.
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