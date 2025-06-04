На Хмельниччині водій наїхав на ногу військовому, а той розбив йому скло, через що виникла судова справа

Перевірка документів у водія. Ілюстративне фото: УНІАН

Хмельницький апеляційний суд розглянув справу про дрібне хуліганство, що сталося на блокпосту в Кам'янець-Подільському районі. Рішення було ухвалене за апеляційною скаргою потерпілого — водія автомобіля, якому військовий пошкодив скло в результаті сварки.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що військовослужбовець на блокпосту нібито образливо поводився з водієм та завдав пошкоджень лобовому склу його автомобіля. Кам'янець-Подільський міськрайонний суд закрив адміністративне провадження, оскільки строк для накладення адміністративного стягнення минув.

Потерпілий водій не погодився з рішенням суду та подав апеляційну скаргу, вимагаючи визнання військовослужбовця винним у дрібному хуліганстві.

Військовослужбовець під час розгляду справи пояснив, що після перевірки документів водій почав рух автомобілем, наїхавши йому на ногу. Від болю він висловився нецензурно та обперся рукою на автомобіль.

Яке рішення суду

Суд, проаналізувавши відеозапис з місця події, встановив, що поведінка військовослужбовця була реакцією на дії водія та не мала суспільно-небезпечного характеру. Крім того, блокпост не є громадським місцем, а це є обов'язковою ознакою об'єктивної сторони дрібного хуліганства згідно з чинним законодавством.

Тому Хмельницький апеляційний суд скасував постанову місцевого суду та ухвалив нову, закривши провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Раніше повідомлялось, що житель Волинської області вжив нецензурну лексику під час спілкування з військовослужбовцями ТЦК. Його притягнули до адміністративної відповідальності.

Також ми інформували, що у Києві в суді винесли рішення щодо адвоката, який обдурив клієнта. Він за гроші обіцяв йому дистанційно оновити документи в ТЦК та влаштувати на роботу на критично важливе підприємство заради відстрочки.