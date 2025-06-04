В Хмельницкой области водитель наехал на ногу военному, а тот разбил ему стекло, из-за чего возникло судебное дело

Военный разбил стекло водителю, но суд его оправдал — почему
Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел дело о мелком хулиганстве, произошедшем на блокпосту в Каменец-Подольском районе. Решение было принято по апелляционной жалобе потерпевшего - водителя автомобиля, которому военный повредил стекло в результате ссоры.
Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах дела говорится, что военнослужащий на блокпосту якобы оскорбительно обращался с водителем и нанес повреждения лобовому стеклу его автомобиля. Каменец-Подольский горрайонный суд закрыл административное производство, поскольку срок для наложения административного взыскания истек.
Пострадавший водитель не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, требуя признания военнослужащего виновным в мелком хулиганстве.
Военнослужащий при рассмотрении дела пояснил, что после проверки документов водитель начал движение автомобилем, наехав ему на ногу. От боли он высказался нецензурно и оперся рукой на автомобиль.
Какое решение суда
Суд, проанализировав видеозапись с места происшествия, установил, что поведение военнослужащего было реакцией на действия водителя и не имело общественно-опасного характера. Кроме того, блокпост не является общественным местом, а это является обязательным признаком объективной стороны мелкого хулиганства согласно действующему законодательству.
Поэтому Хмельницкий апелляционный суд отменил постановление местного суда и принял новое, закрыв производство за отсутствием состава административного правонарушения.
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