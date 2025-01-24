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Військовий продавав бланки повісток — що вирішив суд

24 січня 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав військового, який налагодив продаж бланків повісток із підписом начальника ТЦК
Будівля Берегівського районного суду Закарпатської області. Фото: life.ko.net.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Військовослужбовець із Закарпатської області торгував бланками повісток із підписом начальника ТЦК. Чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Берегівський районний суд Закарпатської області ухвалив 16 січня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, на початку березня водій-електрик відділення забезпечення запропонував своєму знайомому.вирішити питання щодо відстрочки. Фігурант пообіцяв надати "клієнту" бланки повісток із підписом керівника ТЦК та СП і печаткою, пояснивши, що для ухилення від військового призову на строк до двох місяців достатньо внести до цих документів інші реквізити. Про цю пропозицію товариш порушника повідомив правоохоронцям і відтоді діяв під їхнім контролем.

30 березня фігурант продав йому за три тисячі гривень два бланки повісток, а у травні — ще три документи за 8,5 тисячі гривень. Наприкінці травня порушник повідомив знайомому, що вартість бланків зросла до 500 доларів за одиницю та запропонував йому ще дев'ять бланків. Чоловік спіймався на гарячому: коли "клієнт" віддавав йому оплату. Загалом за свої послуги він отримав понад 81 тисячу гривень.

Рішення суду

Наприкінці жовтня 2023 року уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд визнав військовослужбовця винним і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Миколаївській області винесли вирок чоловіку, який після отримання повістки понад рік ухилявся від мобілізації. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.

Також ми повідомляли, що військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов, який 19 вересня 2024 року самовільно залишив військову частину, повернеться до служби. Відповідне рішення ухвалив Бабушкінський райсуд Дніпра.

суд Закарпаття мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення

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