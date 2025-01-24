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Военный продавал бланки повесток — что решил суд

24 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
Как суд наказал военного, который наладил продажу бланков повесток с подписью начальника ТЦК
Здание Береговского районного суда Закарпатской области. Фото: life.ko.net.ua
Виктория Козырь - редактор

Военнослужащий из Закарпатской области торговал бланками повесток с подписью начальника ТЦК. Мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Береговский районный суд Закарпатской области вынес 16 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в начале марта водитель-электрик отделения обеспечения предложил своему знакомому решить вопрос об отсрочке. Фигурант пообещал предоставить "клиенту" бланки повесток с подписью руководителя ТЦК и СП и печатью, объяснив, что для уклонения от военного призыва на срок до двух месяцев достаточно внести в эти документы другие реквизиты. Об этом предложении товарищ нарушителя сообщил правоохранителям и с тех пор действовал под их контролем.

30 марта фигурант продал ему за три тысячи гривен два бланка повесток, а в мае — еще три документа за 8,5 тысячи гривен. В конце мая нарушитель сообщил знакомому, что стоимость бланков выросла до 500 долларов за единицу и предложил ему еще девять бланков. Мужчина попался на горячем: когда "клиент" отдавал ему оплату. В общй сложности за свои услуги он получил более 81 тысячи гривен.

Решение суда

В конце октября 2023 года подсудимый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 85 тысяч гривен.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Николаевской области вынесли приговор мужчине, который после получения повестки более года уклонялся от мобилизации. За содеянное он проведет три года в тюрьме.

Также мы сообщали, что военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов, который 19 сентября 2024 года самовольно оставил воинскую часть, вернется к службе. Соответствующее решение принял Бабушкинский райсуд Днепра.

суд Закарпатье мобилизация повестки ТЦК и СП судебные решения

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