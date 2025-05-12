Военный ушел в СОЧ и не вернулся — как его наказал суд

Военный. Фото иллюстративное: trkmart.tv

Старший сержант, который служил по мобилизации, в 2022 году покинул службу и не возвращался к ней в течение полутора лет. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

Соответствующее решение Шевченковский районный суд города Запорожья принял в понедельник, 6 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант в октябре 2022 года ушел в отпуск, а с 31 ноября того же года находился на лечении в тернопольском медцентре социально-опасных заболеваний. После этого на службу он не вернулся. В апреле 2024 года нарушителя задержали.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и заявил, что готов вернуться на службу. Мужчина пояснил, что во время отпуска дома злоупотреблял алкогольными напитками, после чего проходил лечение. На службу он решил не возвращаться, поскольку "увидел, что город живет обычной жизнью, несмотря на военное положение".

Суд признал фигуранта виновным в СОЧ (часть пятая статьи 407 Уголовного кодекса Украины). За содеянное он должен провести пять лет в тюрьме, однако приговор еще можно обжаловать.

Напомним, военный из Одесской области также самовольно оставил воинскую часть. Его приговорили к году служебного ограничения.

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