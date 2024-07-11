Мобілізація в Україні — як чоловіків повертатимуть з-за кордону

Українські чоловіки за кордоном. Фото: Scanpix

Військовослужбовець батальйону "Нахтігаль" Ігор Шолтис пояснив, що Україна не має можливості силовим чином повернути військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон. Для цього необхідні альтернативні важелі, які переконають західних союзників повертати українських громадян на Батьківщину.

Таку думку Шолтис висловив в ефірі КИЇВ24 у четвер, 11 липня.

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"У нас немає можливості силовим методом повертати військовозобов’язаних громадян з закордону, тому ми просимо наших західних партнерів про екстрадицію цих громадян. Нам відмовляють, апелюючи до норм гуманітарного права", — зазначив Шолтис.

Він зазначив, що міністерство оборони України працює з дипломатичними представництвами держав-союзників для вирішення цієї проблеми.

"Щоб підкреслити недиктаторські методи мобілізації в Україні, потрібні альтернативні методи роботи з громадянами, які покинули межі нашої держави, і вони повинні бути представлені державам союзникам", — додав військовий.

Раніше ми писали, чи можна оформити відстрочку від мобілізації, якщо не оновити військовий квиток.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи є в Україні дійсним військовий квиток радянського зразка.