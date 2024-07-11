Мобилизация в Украине — как мужчины будут возвращать из-за границы

Украинские мужчины за границей. Фото: Scanpix

Военнослужащий батальона "Нахтигаль" Игорь Шолтыс пояснил, что у Украины нет возможности силовым образом вернуть выехавших за границу военнообязанных граждан. Для этого необходимы альтернативные рычаги, которые убедят западных союзников возвращать украинских граждан на Родину.

Такое мнение Шолтыс высказал в эфире КИЕВ24 в четверг, 11 июля.

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Возвращение военнообязанных граждан

"У нас нет возможности силовым методом возвращать военнообязанных граждан из-за границы, поэтому мы просим наших западных партнеров об экстрадиции этих граждан. Нам отказывают, апеллируя к нормам гуманитарного права", — отметил Шолтыс.

Он отметил, что министерство обороны Украины работает с дипломатическими представительствами государств-союзников по решению этой проблемы.

"Чтобы подчеркнуть недиктаторские методы мобилизации в Украине, нужны альтернативные методы работы с гражданами, покинувшими границы нашего государства, и они должны быть представлены государствам союзникам", — добавил военный.

Раньше мы писали, можно ли оформить отсрочку от мобилизации, если не обновить военный билет.

Напомним, мы сообщали, действительно ли в Украине военный билет советского образца.