Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Військовий пішов у СЗЧ та лишився без 30 тис. грн — вирок суду arrow

Військовий пішов у СЗЧ та лишився без 30 тис. грн — вирок суду

12 листопада 2024 21:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Військового позбавили винагороди у 30 тис. грн через СЗЧ — що вирішив суд
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Українського військового, який самовільно залишив частину, позбавили винагороди у розмірі 30 тис. грн. Боєць вирішив оскаржити це рішення.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Читайте також:

Деталі справи

Позов обґрунтовано тим, що військовий, проходячи службу у Збройних силах України в складі частини Міністерства оборони, має право на додаткову винагороду в розмірі до 30 тис. грн. Однак йому не нарахували цю суму за період з листопада по грудень 2022 року.

Невиплата позивачу додаткової винагороди була обґрунтована самовільним залишенням ним військової частини. Однак чоловік зазначав, що на момент спірних правовідносин не існувало наказів Міноборони, які б підлягали застосуванню під час позбавлення позивача права на 30 тис. грн.

Крім того, позивач стверджував, що притягнення до дисциплінарної відповідальності не може бути підставою для позбавлення його права на отримання спірної додаткової винагороди.

Суди попередніх інстанцій відмовили в задоволенні позову, встановивши факт СЗЧ. Вони дійшли висновку, що відповідач мав підстави для невиплати позивачу додаткової винагороди за період з листопада по грудень 2022 року.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

Оскільки факт СЗЧ позивачем військової частини в листопаді 2022 року та його відсутність у частині на 1 грудня 2022 року був підтверджений, Суд погодився з висновком судів попередніх інстанцій про те, що у відповідача були законні підстави для невиплати додаткової винагороди.

Нагадаємо, на Львівщині до суду направили військового, який не доповів про службовий злочин іншого солдата. Чоловіка визнали винним у недбалому ставленні до військової служби.

Також у Миколаєві водій з роти охорони самовільно залишив військову частину. Попри бажання повернутись на службу, його визнали винним.

СЗЧ гроші судові рішення війна військові

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік заявив, що його не брали на службу — як покарав суд

01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

23:39 Магучіх розповіла, як інтим впливає на неї перед змаганнями

23:37 Прем'єр-міністр Чехії був здивований розмовою з Трампом — деталі

23:13 У Сумах пролунав вибух

01:32 Чоловік заявив, що його не брали на службу — як покарав суд

01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

23:39 Магучіх розповіла, як інтим впливає на неї перед змаганнями

23:37 Прем'єр-міністр Чехії був здивований розмовою з Трампом — деталі

23:13 У Сумах пролунав вибух

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком