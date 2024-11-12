Військового позбавили винагороди у 30 тис. грн через СЗЧ — що вирішив суд

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

Українського військового, який самовільно залишив частину, позбавили винагороди у розмірі 30 тис. грн. Боєць вирішив оскаржити це рішення.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Деталі справи

Позов обґрунтовано тим, що військовий, проходячи службу у Збройних силах України в складі частини Міністерства оборони, має право на додаткову винагороду в розмірі до 30 тис. грн. Однак йому не нарахували цю суму за період з листопада по грудень 2022 року.

Невиплата позивачу додаткової винагороди була обґрунтована самовільним залишенням ним військової частини. Однак чоловік зазначав, що на момент спірних правовідносин не існувало наказів Міноборони, які б підлягали застосуванню під час позбавлення позивача права на 30 тис. грн.

Крім того, позивач стверджував, що притягнення до дисциплінарної відповідальності не може бути підставою для позбавлення його права на отримання спірної додаткової винагороди.

Суди попередніх інстанцій відмовили в задоволенні позову, встановивши факт СЗЧ. Вони дійшли висновку, що відповідач мав підстави для невиплати позивачу додаткової винагороди за період з листопада по грудень 2022 року.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

Оскільки факт СЗЧ позивачем військової частини в листопаді 2022 року та його відсутність у частині на 1 грудня 2022 року був підтверджений, Суд погодився з висновком судів попередніх інстанцій про те, що у відповідача були законні підстави для невиплати додаткової винагороди.

Нагадаємо, на Львівщині до суду направили військового, який не доповів про службовий злочин іншого солдата. Чоловіка визнали винним у недбалому ставленні до військової служби.

Також у Миколаєві водій з роти охорони самовільно залишив військову частину. Попри бажання повернутись на службу, його визнали винним.