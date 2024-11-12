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Военный ушел в СОЧ и остался без 30 тыс. грн — приговор суда

12 ноября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
Военного лишили вознаграждения в 30 тыс. грн из-за СОЧ — что решил суд
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Украинского военного, самовольно покинувшего часть, лишили вознаграждения в размере 30 тыс. грн. Боец решил оспорить это решение.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Иск обоснован тем, что военный, проходя службу в Вооруженных Силах Украины в составе части Министерства обороны, имеет право на дополнительное вознаграждение в размере до 30 тыс. грн. Однако ему не начислили эту сумму за период с ноября по декабрь 2022 года.

Невыплата истцу дополнительного вознаграждения была обоснована самовольным оставлением им воинской части. Однако мужчина отмечал, что на момент спорных правоотношений не существовало приказов Минобороны, которые бы подлежали применению при лишении истца права на 30 тыс. грн.

Кроме того, истец утверждал, что привлечение к дисциплинарной ответственности не может быть основанием для лишения его права на получение спорного дополнительного вознаграждения.

Суды предыдущих инстанций отказали в удовлетворении иска, установив факт СОЧ. Они пришли к выводу, что ответчик имел основания для невыплаты истцу дополнительного вознаграждения за период с ноября по декабрь 2022 года.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций — без изменений.

Поскольку факт СОЧ истцом воинской части в ноябре 2022 года и его отсутствие в части на 1 декабря 2022 года был подтвержден, Суд согласился с выводом судов предыдущих инстанций о том, что у ответчика были законные основания для невыплаты дополнительного вознаграждения.

Напомним, во Львовской области в суд направили военного, который не доложил о служебном преступлении другого солдата. Мужчину признали виновным в халатном отношении к военной службе.

Также в Николаеве водитель из роты охраны самовольно покинул воинскую часть. Несмотря на желание вернуться на службу, он был признан виновным.

СОЧ деньги судебные решения война военные

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