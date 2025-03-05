Військовий облік з 14 — нардеп прокоментував чутки
У ЗМІ поширилися чутки, що в Раді готують законопроєкт про постановку на військовий облік із 14 років. На це відреагував народний депутат Олександр Федієнко.
Про це він написав у Telegram у середу, 5 березня.
Чи треба ставати на військовий облік у 14
Федієнко звернувся до громадськості з важливим повідомленням, запевнивши, що комітет з національної безпеки та розвідки не займається обговоренням таких законопроєктів.
На його думку, це питання навіть з юридичної точки зору виглядає як фейк.
"Друзі, ворог зараз буде намагатись розхитати нас зсередини. Тому завжди перевіряйте інформацію", — додав нардеп.
Він також додав, що, ймовірно, це лише пропозиція окремого депутата, яка, ймовірно, так і залишиться на рівні пропозиції.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли порушник військового обліку може уникнути штрафів від ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, як скасувати штраф за повістку поштою.
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