Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Військовий облік з 14 — нардеп прокоментував чутки arrow

Військовий облік з 14 — нардеп прокоментував чутки

5 березня 2025 21:59
Анастасія Писаненко - редактор
Військовий облік з 14 — нардеп прокоментував чутки
Громадянин в ТЦК. Фото: "Суспільне"
Анастасія Писаненко - редактор

У ЗМІ поширилися чутки, що в Раді готують законопроєкт про постановку на військовий облік із 14 років. На це відреагував народний депутат Олександр Федієнко.

Про це він написав у Telegram у середу, 5 березня.

Читайте також:
Військовий облік з 14 — нардеп прокоментував чутки - фото 1
Пост Федієнка. Фото: скриншот

Чи треба ставати на військовий облік у 14

Федієнко звернувся до громадськості з важливим повідомленням, запевнивши, що комітет з національної безпеки та розвідки не займається обговоренням таких законопроєктів. 

На його думку, це питання навіть з юридичної точки зору виглядає як фейк.

"Друзі, ворог зараз буде намагатись розхитати нас зсередини. Тому завжди перевіряйте інформацію", — додав нардеп.

Він також додав, що, ймовірно, це лише пропозиція окремого депутата, яка, ймовірно, так і залишиться на рівні пропозиції.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли порушник військового обліку може уникнути штрафів від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як скасувати штраф за повістку поштою.

фейки нардепи військовий призов військовий облік мобілізація
Реклама
Реклама
Реклама