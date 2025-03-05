Военный учет с 14 — нардеп прокомментировал слухи

Гражданин в ТЦК. Фото: "Суспільне"

В СМИ распространились слухи, что в Раде готовят законопроект о постановке на воинский учет с 14 лет. На это отреагировал народный депутат Александр Федиенко.

Об этом он написал в Telegram в среду, 5 марта.

Читайте также:

Пост Федиенко. Фото: скриншот

Надо ли становиться на воинский учет в 14

Федиенко обратился к общественности с важным сообщением, заверив, что комитет по национальной безопасности и разведке не занимается обсуждением таких законопроектов.

По его мнению, этот вопрос даже с юридической точки зрения выглядит как фейк.

"Друзья, враг сейчас будет пытаться расшатать нас изнутри. Поэтому всегда проверяйте информацию", — добавил нардеп.

Он также добавил, что, вероятно, это лишь предложение отдельного депутата, которое, вероятно, так и останется на уровне предложения.

Напомним, мы ранее писали о том, когда нарушитель воинского учета может избежать штрафов от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как отменить штраф за повестку по почте.