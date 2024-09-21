Військовий облік ВПО — як отримати ВОД за новим місцем проживання

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП

Як внутрішньо переміщеним особам отримати військово-обліковий документ за новим місцем проживання. Це стосується випадків, коли військовозобов'язаний перебуває на обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, але військовий квиток не отримав.

Про нюанси військового обліку ВПО розповів адвокат Андрій Топчій, пише видання "Дзеркало тижня".

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Адвокат пояснив, що робити військовозобов'язаному, який перебуває на обліку у ТЦК за місцем реєстрації, але військовий квиток не отримав — чи може внутрішньо переміщена особа отримати військово-обліковий документ за новим місцем проживання.

"Якщо ви хочете отримати військовий квиток, то маєте отримати статус ВПО (це можна зробити через "Дію" або у ЦНАПі) та на підставі отриманої довідки ВПО стати на облік у відповідному ТЦК та отримати військовий квиток. При цьому зазначу, що електронний військовий квиток у застосунку "Резерв+" та паперовий військовий квиток — рівнозначні, тому у вас нема обов'язку оформлювати саме паперовий військовий квиток, якщо у вас вже є електронний військовий квиток", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, військовозобов'язані чоловіки в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я, сімейними обставинами для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Проте, якщо її неналежно оформити, то особу можуть призвати на військову службу на загальних підставах.

Раніше ми писали, що під час перевірки документів групи оповіщення ТЦК можуть фотографувати документи військовозобов’язаних громадян. Цей крок, на думку юристів, є незаконним, фотографувати чужі документи ні працівники ТЦК, ні поліцейські не мають права.