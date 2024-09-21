Военный учет ВПЛ — как получить ВУД по новому месту жительства

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП

Как внутренне перемещенным лицам получить военно-учетный документ по новому месту жительства. Это касается случаев, когда военнообязанный состоит на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, но там военный билет не получил.

О нюансах военного учета ВПЛ рассказал адвокат Андрей Топчий, пишет издание "Зеркало недели".

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Адвокат объяснил, что делать военнообязанному, который состоит на учете в ТЦК по месту регистрации, но военный билет не получил — может ли внутренне перемещенное лицо получить военно-учетный документ по новому месту жительства.

"Если вы хотите получить военный билет, то должны получить статус ВПЛ (это можно сделать через "Дію" или в ЦНАПе) и на основании полученной справки ВПЛ стать на учет в соответствующем ТЦК и получить военный билет. При этом отмечу, что электронный военный билет в приложении "Резерв+" и бумажный военный билет — равнозначны, поэтому у вас нет обязанности оформлять именно бумажный военный билет, если у вас уже есть электронный военный билет", — пояснил адвокат.

Напомним, военнообязанные мужчины в Украине могут получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Однако, если ее ненадлежаще оформить, то лицо может быть призвано на военную службу на общих основаниях.

Ранее мы писали, что при проверке документов группы уведомления ТЦК могут фотографировать документы военнообязанных граждан. Этот шаг, по мнению юристов, незаконен, фотографировать чужие документы ни работники ТЦК, ни полицейские не имеют права.