Зміни при перетині кордону для чоловіків віком від 18 до 60 років в Україні з 17 липня

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

З 17 липня на чоловіків у віці від 18 до 60 років чекають зміни при перетині кордону. У них будуть перевіряти наявність військово-облікового документа. Він може бути паперовий або електронний.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" у п'ятницю, 5 липня.

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Зміни при перетині кордону

За словами Демченка, 16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

"З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року. Враховуючи це, починаючи з 00:00 17 липня прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи", — зазначив речник ДПСУ.

Він наголосив, що у разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України.

За словами Демченка, іншою причиною відмови у виїзді з України буде наявність у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформації про те, що така особа перебуває у розшуку Національної поліції. У таких випадках будуть викликані на місце правоохоронці.

Правила для громадян України, яким дозволено виїзд з країни, залишаються незмінними.

Демченко зазначив, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки або довідки.

"З метою уникнення будь-яких непорозумінь при перетині кордону просимо громадян врахувати цю інформацію при плануванні поїздки", — додав він.

Нагадаємо, Демченко назвав антирекорд затриманих під час спроби нелегально перетнути кордон. За його словами, протягом останнього часу стало значно більше зухвалих спроб покинути країну.

Також після досягнення 60-річного віку українським чоловікам треба прийти до територіальних центрів комплектування та знятися з військового обліку через настання відповідного віку. Інакше на кордоні можуть виникнути проблеми.