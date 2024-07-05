Изменения при пересечении границы для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в Украине с 17 июля

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

С 17 июля мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ждут изменения при пересечении границы. У них будут проверять наличие военно-учетного документа. Он может быть бумажный или электронный.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" в пятницу, 5 июля.

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Изменения при пересечении границы

По словам Демченко, 16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.

"С этим связана и реализация Государственной пограничной службой Украины в полном объеме требований пункта 17 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года. Учитывая это, начиная с 00:00 17 июля пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы", — отметил спикер ГПСУ.

Он подчеркнул, что в случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины.

По словам Демченко, другой причиной отказа в выезде из Украины будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов информации о том, что такое лицо находится в розыске Национальной полиции. В таких случаях будут вызваны на место правоохранители.

Правила для граждан Украины, которым разрешен выезд из страны, остаются неизменными.

Демченко отметил, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют отсрочку от призыва или исключены с воинского учета по состоянию здоровья, имеют право на пересечение границы при наличии информации в военно-учетных документах о получении такой отсрочки или справки.

"Во избежание каких-либо недоразумений при пересечении границы просим граждан учесть эту информацию при планировании поездки", — добавил он.

Напомним, Демченко назвал антирекорд задержанных при попытке нелегально пересечь границу. По его словам, за последнее время стало значительно больше дерзких попыток покинуть страну.

Также после достижения 60-летнего возраста украинским мужчинам нужно прийти в территориальные центры комплектования и сняться с военного учета из-за наступления соответствующего возраста. Иначе на границе могут возникнуть проблемы.