Військовий хотів підірвати гранату посеред міста

Чоловік тримає гранату в руках. Ілюстративне фото: RFE/RL

В Харкові стався інцидент із чоловіком, який пересувався містом із гранатою в руках, погрожуючи підірвати її. Він виявився військовослужбовцем, який після поранення не повернувся до частини й був оголошений у розшук за дезертирство.

Про це стало відомо з судового реєстру Орджонікідзевського районного суду міста Харкова.

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Деталі справи

25 червня 2024 року до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що по вулиці Шевченка в напрямку проспекту Героїв Харкова рухається червоний Volkswagen Bora, водій якого тримає в руці предмет, схожий на гранату Ф-1.

Екіпажі патрульної поліції розпочали переслідування автомобіля, вимагаючи від водія зупинитися. Однак чоловік ігнорував вимоги правоохоронців і продовжував рух. Коли ж його вдалося зупинити, він вийшов із машини, демонструючи гранату.

Поруч з житловим будинком, в присутності поліцейських та випадкових перехожих, чоловік погрожував підірвати вибуховий пристрій. Він вів себе агресивно, кілька разів висмикуючи запобіжне кільце з чеки гранати та знову ставлячи його на місце.

Хуліганські дії тривали понад 30 хвилин, що призвело до порушення нормальної роботи транспорту. Вони були зупинені після активного втручання поліції, яка вилучила гранату.

Що вирішив суд

У суді порушник фактично не визнав свою провину. Він розповів, що його призвали за мобілізацією, і він служив у військовій частині. Після отриманого поранення його госпіталізували, а згодом він перебував у відпустці.

Після відпустки він не повернувся до військової частини. Того дня в багажнику його автомобіля виявили гранату. Він стверджує, що не знав про її наявність, хоча автомобілем користувався лише він.

За словами обвинуваченого, він переніс гранату з багажника на переднє сидіння автомобіля і планував здати її військовим. Однак того ж ранку, купуючи сигарети в кіоску, він не розрахувався, через що, ймовірно, продавець викликав поліцію.

Незадовго після купівлі сигарет його наздогнала патрульна поліція. Чоловік підтвердив, що вийшов із машини з гранатою в руці і поліцейським віддавати не хотів, оскільки, на його думку, вони не мають навиків поводження з бойовими гранатами і натомість просив, щоб визвали військових.

Обвинувачений сказав, що має бажання повернутись на військову службу, але не знає, як це зробити. Просив суд дати йому таку можливість.

Із матеріалів справи вбачається, що чоловік справді був мобілізований у період із 13 квітня 2022 року, служив на посаді бойового медика, знаходився у зоні бойових дій, де, ймовірно, підібрав гранату. За повідомленням командира військової частини молодший сержант із 4 грудня 2023-го з відпустки на службу не повернувся. Із січня 2024 року за повідомленням військової частини ТУ ДБР у місті Полтава зареєструвало кримінальне провадження за фактом дезертирства (ч.4 ст.408 ККУ).

Нагадаємо, що міський райсуд у Харкові визнав військовослужбовця винним у погрозі вбивством своєму безпосередньому керівнику. Під час сварки боєць дістав бойову гранату.

А на Одещині старший матрос, який обіймав посаду водія-хіміка в одній з військових частин, був затриманий за продаж боєприпасів.