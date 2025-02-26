Военный хотел взорвать гранату посреди города

Мужчина держит гранату в руках. Иллюстративное фото: RFE/RL

В Харькове произошел инцидент с мужчиной, который передвигался по городу с гранатой в руках, угрожая взорвать ее. Он оказался военнослужащим, который после ранения не вернулся в часть и был объявлен в розыск за дезертирство.

Об этом стало известно из судебного реестра Орджоникидзевского районного суда города Харькова.

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Детали дела

25 июня 2024 года в милицию поступило сообщение о том, что по улице Шевченко в направлении проспекта Героев Харькова движется красный Volkswagen Bora, водитель которого держит в руке предмет, похожий на гранату Ф-1.

Экипажи патрульной полиции начали преследование автомобиля, требуя от водителя остановиться. Однако мужчина игнорировал требования правоохранителей и продолжал движение. Когда же его удалось остановить, он вышел из машины, демонстрируя гранату.

Рядом с жилым домом, в присутствии полицейских и случайных прохожих, мужчина угрожал взорвать взрывное устройство. Он вел себя агрессивно, несколько раз выдергивая предохранительное кольцо с чеки гранаты и снова ставя его на место.

Хулиганские действия продолжались более 30 минут, что привело к нарушению нормальной работы транспорта. Они были остановлены после активного вмешательства полиции, которая изъяла гранату.

Что решил суд

В суде нарушитель фактически не признал свою вину. Он рассказал, что его призвали по мобилизации, и он служил в воинской части. После полученного ранения его госпитализировали, а впоследствии он находился в отпуске.

После отпуска он не вернулся в воинскую часть. В тот день в багажнике его автомобиля обнаружили гранату. Он утверждает, что не знал о ее наличии, хотя автомобилем пользовался только он.

По словам обвиняемого, он перенес гранату из багажника на переднее сиденье автомобиля и планировал сдать ее военным. Однако в то же утро, покупая сигареты в киоске, он не рассчитался, из-за чего, вероятно, продавец вызвал полицию.

Незадолго после покупки сигарет его догнала патрульная полиция. Мужчина подтвердил, что вышел из машины с гранатой в руке и полицейским отдавать не хотел, поскольку, по его мнению, они не имеют навыков обращения с боевыми гранатами и вместо этого, просил чтобы вызвали военных.

Обвиняемый сказал, что имеет желание вернуться на военную службу, но не знает, как это сделать. Просил суд дать ему такую возможность.

Из материалов дела следует, что мужчина действительно был мобилизован в период с 13 апреля 2022 года, служил в должности боевого медика, находился в зоне боевых действий, где, вероятно, подобрал гранату. По сообщению командира воинской части младший сержант с 4 декабря 2023-го из отпуска на службу не вернулся. С января 2024 года по сообщению воинской части ТУ ГБР в городе Полтава зарегистрировало уголовное производство по факту дезертирства (ч.4 ст.408 УКУ).

Напомним, что городской райсуд в Харькове признал военнослужащего виновным в угрозе убийством своему непосредственному руководителю. Во время ссоры боец достал боевую гранату.

А в Одесской области старший матрос, занимавший должность водителя-химика в одной из воинских частей, был задержан за продажу боеприпасов.