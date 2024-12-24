Як суд покарав військовослужбовця, який двічі скоїв СЗЧ

Зала Дружківського міського суду Донецької області. Фото: dr.dn.court.gov.ua

Уродженець Костянтинівки Донецької області у 2023 році двічі скоїв СЗЧ. За це його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Дружківський міський суд Донецької області ухвалив 5 грудня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, уперше фігурант без дозволу командування залишив військову службу 11 травня, а добровільно повернувся 14 липня. У період відсутності він перебував удома та вирішував власні справи. Другу втечу боєць скоїв вже за два дні після повернення, 16 липня. Цього разу порушник уже не повернуся – 14 вересня його затримали.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та пояснив, що на другу втечу його підштовхнули сімейні обставини. Суд визнав чоловіка винним. За вчинене він проведе п'ять років і місяць за ґратами. Щоправда, наразі вирок ще не набув законної сили. Протягом 30 днів від дня проголошення рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Хмельницькому жінка травмувала поліцейського. Наразі порушниця не має права виїжджати за кордон і перебуває під нічним домашнім арештом.

Також ми повідомляли, що в Полтавській області чоловік через страх перед смертю проігнорував бойову повістку. За це його засудили до трьох років ув'язнення.