Как суд наказал военнослужащего, который дважды совершил СОЧ

Зал Дружковского городского суда Донецкой области. Фото: dr.dn.court.gov.ua

Уроженец Константиновки Донецкой области в 2023 году дважды совершил СОЧ. За это его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Дружковский городской суд Донецкой области вынес 5 декабря.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, впервые фигурант без разрешения командования покинул военную службу 11 мая, а добровольно вернулся 14 июля. В период отсутствия он находился дома и решал свои дела. Второй побег боец совершил уже через два дня после возвращения, 16 июля. В этот раз нарушитель уже не вернулся — 14 сентября его задержали.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и объяснил, что на второй побег его подтолкнули семейные обстоятельства. Суд признал мужчину виновным. За совершенное он проведет пять лет и месяц за решеткой. Правда, на данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения решение суда можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Хмельницком женщина травмировала полицейского. На данный момент нарушительница не имеет права выезжать за границу и находится под ночным домашним арестом.

Также мы сообщали, что в Полтавской области мужчина из-за страха перед смертью проигнорировал боевую повестку. За это его приговорили к трем годам заключения.