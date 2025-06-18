Суд покарав військового, який тричі здійснив СЗЧ

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

У Львові судили військового, який тричі вчинив самовільне залишення частини (СЗЧ). За скоєне солдати призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, львів’янин протягом 2024 року тричі самовільно покидав місце служби. Періоди його відсутності тривали від двох тижнів до майже двох місяців. Двічі він повертався сам, утім втретє його доправили до ДБР.

На підставі цих фактів було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 407 КК України — самовільне залишення військової частини і нез'явлення вчасно без поважних причин.

У суді обвинувачений провину визнав. Пояснив, що змушений був залишити частину через лікування у приватних клініках. За його словами, є контрактником, щоб зробити свій внесок у державу.

Свідок у справі — один із військовослужбовців, підтвердив, що чоловік неодноразово самовільно зникав з частини. Загалом таких випадків налічується близько десяти, і за кожен з них йому оголошували догани.

Рішення суду

Суддя Франківського районного суду Львова, Степан Дзеньдзюра, заслухавши сторони та вивчивши всі докази, чоловіка винним у неодноразовому самовільному залишенні місця служби. За вироком, військовослужбовця засудили до п’яти років позбавлення волі.

Вирок наразі не набрав чинності та може бути оскаржений в апеляційному порядку

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Львові судили військового, який понад три місяці перебував у СЗЧ. За це він отримав 5 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, у Львівській області солдат напередодні відправки на фронт втік з військової частини. За це його притягнули до кримінальної відповідальності.