Суд наказал военного, который трижды совершил СОЧ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Во Львове судили военного, который трижды совершил самовольное оставление части (СОЧ). За содеянное солдату назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, львовянин в течение 2024 года трижды самовольно покидал место службы. Периоды его отсутствия длились от двух недель до почти двух месяцев. Дважды он возвращался сам, впрочем в третий раз его доставили в ГБР.

На основании этих фактов было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 407 УК Украины — самовольное оставление воинской части и неявка вовремя без уважительных причин.

В суде обвиняемый вину признал. Объяснил, что вынужден был оставить часть из-за лечения в частных клиниках. По его словам, является контрактником, чтобы сделать свой вклад в государство.

Свидетель по делу — один из военнослужащих, подтвердил, что мужчина неоднократно самовольно исчезал из части. Всего таких случаев насчитывается около десяти, и за каждый из них ему объявляли выговоры.

Решение суда

Судья Франковского районного суда Львова, Степан Дзеньдзюра, заслушав стороны и изучив все доказательства, мужчину виновным в неоднократном самовольном оставлении места службы. По приговору, военнослужащего приговорили к пяти годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке

Напомним, недавно мы писали, что во Львове судили военного, который более трех месяцев находился в СОЧ. За это он получил 5 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, во Львовской области солдат накануне отправки на фронт сбежал из воинской части. За это его привлекли к уголовной ответственности.