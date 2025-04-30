Суд призначив штраф військовому, який продав вибухівку та боєприпаси

Суддя приймає рішення. Фото: LexInform

На Закарпатті військовий незаконно купив вибухівку та боєприпаси, після чого продав. За це його судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи від 17 квітня, військовий незаконно придбав 6,7 кг вибухівки та 664 патрони калібру 5,45×39 мм, після чого продав їх за 6 тисяч гривень особі, яка діяла під процесуальним контролем правоохоронців. Продаж відбувся поблизу його будинку в місті Свалява.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав свою вину. Суд врахував пом’якшувальні обставини: його статус військовослужбовця, наявність соціальних зв’язків, а також те, що чоловік перебуває на диспансерному обліку у психіатра Свалявської міської лікарні.

Рішення суду

Дослідивши обставини справи та докази, суддя Наталія Жиганська дійшла висновку про винуватість військового у скоєнні злочину, пов’язаного з незаконним обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Вироком суду йому було призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Втім, враховуючи особисті обставини обвинуваченого та інші пом’якшувальні чинники, суд ухвалив рішення не відправляти його до місць позбавлення волі, а замінити реальний термін на умовне покарання строком на два роки. Крім того, військовий зобов’язаний компенсувати витрати на проведення експертиз у справі — загалом 6,3 тисячі гривень.

Нагадаємо, в Одеський області у військового виявили наркотики. За це йому призначили штраф.

Також ми писали, що чоловік із Закарпаття використав підроблені документи для незаконного звільнення з лав ЗСУ. Суд призначив йому штраф.