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Военные продал взрывчатку и боеприпасы — что решил суд

30 апреля 2025 03:32
Виктория Козырь - редактор
Суд назначил штраф военному, который продал взрывчатку и боеприпасы
Судья принимает решение. Фото: LexInform
Виктория Козырь - редактор

На Закарпатье военный незаконно купил взрывчатку и боеприпасы, после чего продал. За это его судили

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела от 17 апреля, военный незаконно приобрел 6,7 кг взрывчатки и 664 патрона калибра 5,45×39 мм, после чего продал их за 6 тысяч гривен лицу, которое действовало под процессуальным контролем правоохранителей. Продажа состоялась вблизи его дома в городе Свалява.

Во время рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину. Суд учел смягчающие обстоятельства: его статус военнослужащего, наличие социальных связей, а также то, что мужчина находится на диспансерном учете у психиатра Свалявской городской больницы.

Решение суда

Исследовав обстоятельства дела и доказательства, судья Наталья Жиганская пришла к выводу о виновности военного в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Приговором суда ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Впрочем, учитывая личные обстоятельства обвиняемого и другие смягчающие факторы, суд принял решение не отправлять его в места лишения свободы, а заменить реальный срок на условное наказание сроком на два года. Кроме того, военный обязан компенсировать расходы на проведение экспертиз по делу — всего 6,3 тысячи гривен.

Напомним, в Одесской области у военного обнаружили наркотики. За это ему назначили штраф.

Также мы писали, что мужчина из Закарпатья использовал поддельные документы для незаконного увольнения из рядов ВСУ. Суд назначил ему штраф.

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