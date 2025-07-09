Возвращение из СОЧ в ВСУ - рапорты можно подать до 30 августа

Военные могут вернуться из СОЧ до конца лета — детали
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, как будет работать упрощенный механизм возвращения на военную службу для тех, кто самовольно оставил часть, но решил вернуться в Вооруженные силы. Отныне процесс возвращения стал еще проще и для этого достаточно обратиться через приложение "Армия+".
Об этом Екатерина Черногоренко сообщила в эфире "Мы-Украина".
Кто из военнослужащих имеет право на упрощенное возвращение из СОЧ в армию
Военнослужащие, которые подались в СОЧ до 10 мая 2025 года, имеют возможность вернуться к службе в боевых подразделениях по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года включительно. Сделать это можно онлайн через платформу "Армия+", где реализован простой функционал подачи рапорта на возвращение.
Процесс подачи максимально упрощен и не требует специального ID командира. Военный подает рапорт, а в течение 24 часов должен прибыть в Военную службу правопорядка. В случае нарушения этого срока рапорт аннулируется, и процедуру нужно будет начать снова.
"С момента запуска подано около четырех тысяч рапортов, где-то около 60%. Это успешно проработанные рапорты и успешно возвращены военнослужащие в ряды Вооруженных сил Украины. Важно, после подачи рапорта в течение 24 часов нужно прибыть в Военную службу правопорядка. Иначе рапорт аннулируется и придется подавать рапорт заново. А там в течение 72 часов военному возобновляются выплаты, социальные гарантии. Фактически военный реинтегрируется в силы обороны, как это и предусмотрено законом", — сказала Екатерина Черногоренко.
После возвращения военный имеет право выбрать другую часть для прохождения службы. Для этого нужно иметь письмо-рекомендацию от нового командира — так называемое отношение. С ним можно перевестись в избранное подразделение после восстановления на службе.
Напомним, ввели новые правила для военнослужащих, самовольно оставивших часть.
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