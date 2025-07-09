Возвращение из СОЧ в ВСУ - рапорты можно подать до 30 августа

Военнослужащий. Фото иллюстративное: пресс-служба 24 ОМБр имени Короля Даниила

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, как будет работать упрощенный механизм возвращения на военную службу для тех, кто самовольно оставил часть, но решил вернуться в Вооруженные силы. Отныне процесс возвращения стал еще проще и для этого достаточно обратиться через приложение "Армия+".

Об этом Екатерина Черногоренко сообщила в эфире "Мы-Украина".

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Военнослужащие, которые подались в СОЧ до 10 мая 2025 года, имеют возможность вернуться к службе в боевых подразделениях по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года включительно. Сделать это можно онлайн через платформу "Армия+", где реализован простой функционал подачи рапорта на возвращение.

Процесс подачи максимально упрощен и не требует специального ID командира. Военный подает рапорт, а в течение 24 часов должен прибыть в Военную службу правопорядка. В случае нарушения этого срока рапорт аннулируется, и процедуру нужно будет начать снова.

"С момента запуска подано около четырех тысяч рапортов, где-то около 60%. Это успешно проработанные рапорты и успешно возвращены военнослужащие в ряды Вооруженных сил Украины. Важно, после подачи рапорта в течение 24 часов нужно прибыть в Военную службу правопорядка. Иначе рапорт аннулируется и придется подавать рапорт заново. А там в течение 72 часов военному возобновляются выплаты, социальные гарантии. Фактически военный реинтегрируется в силы обороны, как это и предусмотрено законом", — сказала Екатерина Черногоренко.

После возвращения военный имеет право выбрать другую часть для прохождения службы. Для этого нужно иметь письмо-рекомендацию от нового командира — так называемое отношение. С ним можно перевестись в избранное подразделение после восстановления на службе.

Напомним, ввели новые правила для военнослужащих, самовольно оставивших часть.

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