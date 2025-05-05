Військові можуть брати відпустки по догляду за дитиною — деталі від Яковлєвої

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини Неллі Яковлєва заявила, що військові мають право на відпустку по догляду за дитиною. Йдеться про 14 днів.

Про це Неллі Яковлєва розповіла у коментарі Новини.LIVE у понеділок, 5 травня.

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Відпустка по догляду за дитиною

"Зараз чоловіки-військовослужбовці мають право на відпустку по догляду за дитиною 14 днів. Звісно, це мало, але з іншого боку батько теж має право брати участь у житті дитини", — зазначила Яковлєва.

За її словами, у Комітеті з нацбезпеки й оборони розглядають зміни щодо сімей військових, де є діти до 18 років. Йдеться про можливість звільнення зі служби одного із батьків, якщо служить родина.

Нагадаємо, старший сержант 61-го окремого батальйону ТрО Геннадій Кушнарьов заявив, що для військових, які на першій лінії фронту, мають бути додаткові відпустки.

Раніше Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що передбачає грошову компенсацію військовим за невикористані відпустки.