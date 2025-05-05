Военные могут брать отпуска по уходу за ребенком — детали от Яковлевой

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Нелли Яковлева заявила, что военные имеют право на отпуск по уходу за ребенком. Речь идет о 14 днях.

Об этом Нелли Яковлева рассказала в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 5 мая.

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Отпуск по уходу за ребенком

"Сейчас мужчины-военнослужащие имеют право на отпуск по уходу за ребенком 14 дней. Конечно, это мало, но с другой стороны отец тоже имеет право участвовать в жизни ребенка", — отметила Яковлева.

По ее словам, в Комитете по нацбезопасности и обороне рассматривают изменения относительно семей военных, где есть дети до 18 лет. Речь идет о возможности увольнения со службы одного из родителей, если служит семья.

Напомним, старший сержант 61-го отдельного батальона ТрО Геннадий Кушнарев заявил, что для военных, которые на первой линии фронта, должны быть дополнительные отпуска.

Ранее Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий денежную компенсацию военным за неиспользованные отпуска.