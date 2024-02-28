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Военная объяснила, почему рекрутинг является самым эффективным способом мобилизации

28 февраля 2024 11:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Военная объяснила, почему рекрутинг является самым эффективным способом мобилизации
Командир взвода ВСУ Оксана "Ксена" Рубаняк. Фото: instagram./oksana.rubaniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Военная Вооруженных сил Оксана "Ксена" Рубаняк рассказала, что рекрутинговая форма мобилизации наиболее эффективна, ведь тогда в ряды армии приходят мотивированные бойцы. По ее словам, благодаря такой форме есть возможность самостоятельно выбирать военную специальность.

Об этом командир взвода "Ксена" рассказала в очередном выпуске проекта "Станция Краматорск".

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Почему рекрутинг является самым эффективным способом мобилизации

Рубак рассказала, что в Украине уже давно должна была быть рекрутинговая мобилизационная система, где людям будут объяснять, кем ты можешь быть в армии. По ее словам, рекрутинг лучше мобилизации тем, что человек сам может выбрать военную специальность и может выбрать, идти защищать страну или нет. С человеком, прямо говорящим, что его просто "выловили" на улице, военная сотрудничать не хочет.

"Если ты физически вынослив и видишь себя стрелком, снайпером, пулеметчиком — то пожалуйста. А если ты аналитического склада ума, занимался ИТ-технологиями и разбираешься в различных программах, то тебя могут привлечь к пилотным операторам разведывательных дронов, которые работают на дальнюю дистанцию, и ты там будешь полезен", — пояснила "Ксена".

В то же время на примере своего боевого подразделения она рассказала, что не все мобилизованные через ТЦК подходят для участия в боевых действиях.

"Когда мы отбираем людей после мобилизационной кампании — кто подойдет, а кто нет, то первый вопрос: ты хочешь служить? И когда человек говорит нет, разговор на этом и заканчивается, потому что немотивированный боец — это проигранная война", — подчеркнула Рубаняк. 

Что известно об Оксане Рубаняк

В начале войны 2022 года Рубаняк сразу присоединилась к рядам украинской армии, ведь многие ее друзья пошли защищать страну и она не могла остаться в стороне.

Ранее "Ксена" была военнослужащей пулеметного взвода, а основной ее деятельностью — огневая поддержка личного состава из пулемета. В марте 2023 года она выпустила сборник стихов "Навстречу смерти", в который вошли стихи, написанные на передовой: в блиндажах, окопах, во время штурмов и артиллерийских обстрелов.

Теперь военная является командиром взвода в другом подразделении, а также готовит к печати свой следующий сборник, получивший название "Дорога жизни".

Воевала в горячих точках в Донецкой области, где получила ранения.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом. Командир подразделения Терра Николай Волохов считает, что заставить воевать человека силой нельзя, поэтому для этого мужчин нужно мотивировать.

Мы также сообщали о том, что у украинцев появилась возможность выбирать специальность и даже подразделение благодаря рекрутинговым кампаниям. Одна из самых известных, которая первой начала сотрудничать с Минобороны, — Lobby X.

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мобилизация
война в Украине
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мотивация
Рекрутинг

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