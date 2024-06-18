Категорії військовозобов'язаних, питання відстрочки яких не є компетенцією ТЦК

У територіальному центрі комплектування. Фото: "Новини Pro"

Зміни у законодавстві визначили, що частина військовозобов’язаних громадян, які мають право на відстрочку, не зобов’язана оформлювати документи через комісії при ТЦК. Йдеться про нардепів, керівників міністерств та ще цілу низку категорій громадян України.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Не усіма військовозобов’язаними займатимуться ТЦК та комісії

Питання відстрочки від мобілізації в особливий період розглядається спеціальними комісіями, створеними при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Втім, не усі категорії громадян мають пройти через ці комісії, аби отримати відстрочку.

Нардепи, а хто іще?

Зміни в чинному законодавстві визначили, що ТЦК не займаються питанням відстрочки для народних депутатів України.

Крім нардепів, під юрисдикцію територіальних центрів комплектування не підпадають наступні категорії громадян України:

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступник, дисциплінарні інспектори ВРП;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Голова та інші члени Рахункової палати;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС;

дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;

державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, що виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що працівникам аграрної галузі буде надано бронювання від мобілізації на один рік. За його словами, це забезпечить "безпечний" збір врожаю.

Раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про бронь усіх працівників ОПК та сфери енергетики.

Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що уряд ухвалив постанову про бронювання від мобілізації 90% працівників ДСНС та поліцейських.