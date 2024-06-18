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Отсрочка от мобилизации — вопрос о каких категориях не будет рассматриваться ТЦК

18 июня 2024 22:45
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Артур Кот
Редактор
Категории военнообязанных, вопросы отсрочки которых не являются компетенцией ТЦК
В территориальном центре комплектования. Фото: "Новини Pro"
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Изменения в законодательстве определили, что часть военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку, не обязана оформлять документы через комиссии при ТЦК. Речь идет о нардепах, руководителях министерств и еще о ряде категорий граждан Украины.

Об этом сообщает "Судово-юридична газета".

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Вопрос отсрочки от мобилизации в особый период рассматривается специальными комиссиями, созданными при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Впрочем, не все категории граждан должны пройти через эти комиссии, чтобы получить отсрочку.

Нардепы, а кто еще?

Изменения в действующем законодательстве определили, что ТЦК не занимается вопросом отсрочки народных депутатов Украины.

Кроме нардепов под юрисдикцию территориальных центров комплектования не подпадают следующие категории граждан Украины:

  • руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
  • судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместитель, дисциплинарные инспекторы ВСП;
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
  • Председатель и другие члены Счетной палаты;
  • работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД;
  • дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, МИД, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;
  • государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработка программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

Напомним, что исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что работникам аграрной отрасли будет предоставлено бронирование от мобилизации на один год. По его словам, это обеспечит "безопасный" сбор урожая.

Ранее Кабинет Министров Украины принял решение о броне всех работников ОПК и сферах энергетики.

В то же время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что правительство приняло постановление о бронировании от мобилизации 90% работников ГСЧС и полицейских.

Кабинет министров
ТЦК и СП
отсрочка
мобилизация
нардепы

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