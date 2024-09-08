Мобилизация в Украине 2024 — кто имеет право на отсрочку

Люди в ТЦК. Илсютративное фото: ЖОТЦК СП

В Украине до сих пор продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", некоторые граждане имеют законное право на отсрочку от службы в армии.

Кого это касается — читайте в материале Новини.LIVE.

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Согласно тексту документа, право на отсрочку имеет сразу несколько категорий призывников. Условно к ним относятся:

забронированные лица;

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи с обучением и/или обретением научной степени;

в связи с профессиональной деятельностью.

Кроме того, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военные, освобожденные из плена. А также недавно в парламенте одобрили возвращение отсрочки от мобилизации для тех, чьи неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях и выполнении боевых задач.