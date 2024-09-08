Мобилизация в Украине 2024 — кто имеет право на отсрочку

Отсрочка от мобилизации — у кого есть законное право не идти в армию
В Украине до сих пор продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", некоторые граждане имеют законное право на отсрочку от службы в армии.
Кого это касается — читайте в материале Новини.LIVE.
Кто имеет полное право на отсрочку от мобилизации
Согласно тексту документа, право на отсрочку имеет сразу несколько категорий призывников. Условно к ним относятся:
- забронированные лица;
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам;
- в связи с обучением и/или обретением научной степени;
- в связи с профессиональной деятельностью.
Кроме того, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военные, освобожденные из плена. А также недавно в парламенте одобрили возвращение отсрочки от мобилизации для тех, чьи неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях и выполнении боевых задач.
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