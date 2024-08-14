Мобилизация в Украине — уклонисты женятся на бабушках из-за отсрочки

Проверка документов на границе Украины. Фото: Госпогранслужба Украины

В течение последнего месяца после того, как в ТЦК завершился бесштрафной срок обновления данных , в соцсетях появился ряд предложений от женщин с инвалидностью предпенсионного возраста заключить фиктивные браки с военнообязанными. Как известно, такие мужчины приобретают статус лиц, которые ухаживают за женами с инвалидностью и имеют законное право пересечь границу.

Подробнее об этой проблеме выяснил ТСН.ua.

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В профильных интернет-сообществах появились объявления, где свои услуги предлагают женщины, по возрасту могут иметь внуков.

Например, недавно одна из корреспондентов разместила объявление следующего содержания: "Женщина, 2 группа, 59 лет, Черниговская область. Фиктивный брак с военным или гражданским без выезда".

О взаимовыгодном предложении пишет еще одна женщина, которая отмечает следующее: "Нужен фиктивный брак с мужчиной, который имеет УБД (возраст не важен). Женщина, 62 года, с третьей группой инвалидностью (могут быть взаимовыгодные условия)".

В соцсетях, где размещены такие объявления, шутят, что у бабушек появился шанс надеть свадебное платье и побыть красивой "молодой".

В целом объявлений о фиктивном браке сейчас в таких сообществах можно насчитать сотни. В то же время в этих сообществах корреспонденты жалуются, что сейчас здесь работают и мошенники, взявшие задаток и скрывшиеся.

В свою очередь, украинские пограничники отчитываются, что работают механизмы выявления фиктивных браков — в случае разоблачения фигурантам грозит уголовная ответственность за незаконную переправку лиц за границу.

По данным ГНСУ, только в течение июля было несколько обнаружений попыток мужчин уехать за границу, прикрываясь браком с женщиной с инвалидностью.

Увеличилось ли попыток пересечь границу лицами, заключившими фиктивный брак, — на этот вопрос спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал ТСН.ua такое: "Резкого увеличения нет, но есть случаи, когда выявляем таких лиц, которые за средства заключили брак между собой".

До этого Демченко добавляет, что в действиях женщин, которые помогают военнообязанным уехать таким образом, есть признаки незаконной переправки лиц за границу. Если дело дойдет до суда и доказана вина, то таким женщинам грозит от трех до пяти лет заключения.

В то же время адвокаты отмечают, что доказать наличие фиктивного брака крайне сложно, если каждая из сторон утверждает, что брак является подлинным.