Причины отказа ТЦК в отсрочке от мобилизации, все случаи

Отсрочка от мобилизации — два случая, когда ТЦК может отказать
Комиссия при территориальном центре комплектования может отказать в предоставлении военнообязанным отсрочкам. Существует две причины для принятия такого решения — отсутствие самого основания, а также плохо или недостаточно оформленные документы.
Об этом заявила адвокат Дарья Тарасенко в эфире "Суспільне.Студія".
Кто принимает решение об отсрочке
Во время проведения всеобщей мобилизации в Украине часть военнообязанных может получить отсрочку от призыва в особый период.
Для этого они должны предоставить документы, подтверждающие наличие основания для отсрочки, в специальную комиссию при территориальных центрах комплектования.
Когда комиссия при ТЦК может отказать в отсрочке
Впрочем, не все заявления эта комиссия обязательно поддержит.
"Комиссия может отказать только в двух случаях: когда лицо не имеет права на отсрочку и обстоятельства, на которые оно ссылается, законодательством не предусмотрены, и когда лицо, возможно, и имеет право на отсрочку, но пакетом документов это не подтверждено", — пояснила Дарья Тарасенко.
Она пояснила, что военнообязанный может попытаться оспорить это решение комиссии. Но при этом у него нет права на отсрочку на время обжалования.
"То есть, даже если военнообязанный получил отказ в предоставлении отсрочки, и тут же обратился в суд — это все равно не останавливает его призыв на военную службу, если ТЦК и СП решит тут же его мобилизовать", — подчеркнула адвокат.
Напомним, что с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.
Кроме того, мы информировали, какие полномочия имеют работники ТЦК в соответствии с новым законом.
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