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Отсрочка от мобилизации — два случая, когда ТЦК может отказать

20 июня 2024 16:07
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Причины отказа ТЦК в отсрочке от мобилизации, все случаи
Комиссия при территориальном центре комплектования. Фото: Facebook Одесского ТЦК и СП
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Комиссия при территориальном центре комплектования может отказать в предоставлении военнообязанным отсрочкам. Существует две причины для принятия такого решения — отсутствие самого основания, а также плохо или недостаточно оформленные документы.

Об этом заявила адвокат Дарья Тарасенко в эфире "Суспільне.Студія".

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Кто принимает решение об отсрочке

Во время проведения всеобщей мобилизации в Украине часть военнообязанных может получить отсрочку от призыва в особый период.

Для этого они должны предоставить документы, подтверждающие наличие основания для отсрочки, в специальную комиссию при территориальных центрах комплектования.

Когда комиссия при ТЦК может отказать в отсрочке

Впрочем, не все заявления эта комиссия обязательно поддержит.

"Комиссия может отказать только в двух случаях: когда лицо не имеет права на отсрочку и обстоятельства, на которые оно ссылается, законодательством не предусмотрены, и когда лицо, возможно, и имеет право на отсрочку, но пакетом документов это не подтверждено", — пояснила Дарья Тарасенко.

Она пояснила, что военнообязанный может попытаться оспорить это решение комиссии. Но при этом у него нет права на отсрочку на время обжалования.

"То есть, даже если военнообязанный получил отказ в предоставлении отсрочки, и тут же обратился в суд — это все равно не останавливает его призыв на военную службу, если ТЦК и СП решит тут же его мобилизовать", — подчеркнула адвокат.

Напомним, что с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.

Кроме того, мы информировали, какие полномочия имеют работники ТЦК в соответствии с новым законом.

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